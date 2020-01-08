Розкішна американська знаменитість Анджеліна Джолі прогулялася разом з дочкою
П'ятого січня голлівудську актрису зняли разом з донькою Вів'єн, пише Рoliteka.net. Красуні вигулювали своїх великих псів і виглядали дуже щасливо. Обидві веселилися, намагаючись утримати жвавих собак.
Для прогулянки Джолі вибрала білу, схожу на шовкову, блузу, а також чорні пальто й штани. Завершували образ зірки балетки тілесного кольору і великі окуляри. Важко було не помітити глибоке декольте вбрання, яке підкреслило груди артистки.
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Вів'єн ж одягнула футболку і шорти.
Знімки, зроблені папараці, оприлюднили в одній із фан-сторінок Джолі.
"Хахахахахах так весело, я люблю тебе, моя дорога ❤ Я люблю твоїх дітей 🐧 Я люблю твоїх собак 🐶", "😍😍❤️ Велика мама, прекрасна жінка 🙏 Здоров'я і удачі", "ці собаки безпечні?", "Лол", "Легенда", "Ідеальна жінка", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі також була помічена в Лос-Анджелесі з дітьми.
Актриса провела час з близнюками, Нокс і Віві.
Папараці зняли Джолі з дітьми на вулиці четвертого січня. Для свого виходу артистка вибрала довге чорне пальто, під яким виднівся білий наряд, мабуть, міні-сукня, а також чорні чобітки. Фігуру знаменитості не вдалося приховати.
Образ артистки завершувала гарна сумочка та аксесуари.
Примітно, що діти актриси виглядали зовсім по-літньому на відміну від матері.
Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі разом з іншими артистами фільму "Вічні" провели різдвяну вечірку.
Актриса з'явилася на фотографіях разом з Сальмою Хайєк та іншими зірками.
Для свого виходу Джолі вибрала чорне вбрання, що демонструє її спинку і підкреслює красиву фігуру, одним словом: "Ух, яка!". Артистка веселилася з колегами.
Фотографії з вечірки з'явилися у фан-групах Енджі. Знаменитість спілкувалася з людьми, і судячи по знімках, змогла їх розвеселити.
Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі, прогулялася з дітьми по магазинах
Зірку разом з дочками, Захарою і Шайло, помітили в Лос-Анджелесі в кінці минулого року.
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