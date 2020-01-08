Українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, приголомшила зверненням у соцмережі

Як передає Politeka.net, зірка поділилася кадрами в "сторіз" у своєму мікроблозі в Instagram, на яких розповіла про сумний досвід польотів на літаках однієї з відомих авіакомпаній. За словами Ані, мало того, що один раз літак "був роздовбаний", так в інший - вона залишилася ще й без багажу.

"Моя вічна історія... Знову не прилетів багаж, і ось я сиджу в аеропорту. І заповнюю всі папірці. Що я хочу сказати. Я була кращої думки про "Турецькі авіалініії". Туди летіла в Сочі - був роздовбаний літак. Сіли не з першого разу... повний трешняк. Назад лечу - було нестикування більше півтори години і не завантажили мій багаж. Що хочу сказати... тупо зіпсувалися, реально. З усіх авіакомпаній, якими я літала, є три адекватні ... Всі інші це просто дно, сорян", - поділилася співачка.

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, в Ірані розбився літак "МАУ", що летів з Тегерана до Києва. В результаті трагедії загинули 176 осіб, включаючи 9 членів екіпажу. Точна причина катастрофи ще не названа, але президент України Володимир Зеленський повідомив, що виключає версію теракту.

Раніше ми повідомляли, MARUV виклала кадри з відпочинку в Росії. Вона побувала на берегах річки Мзимта на курорті Роза Хутір. Дівчина постала в гарячій ванні з рушником на голові. Зірка змусила шанувальників заздрити її райським утіхам в гарячій ванні серед засніжених гір.

Також ми розповідали, Анна Корсун здивувала раптовою зміною іміджу. Спочатку із брюнетки красуня перетворилася на жагучу блондинку, а тепер стала... мальвіною. Зірка збентежила блакитним кольором волосся. Вона поділилася кадрами в червоній відвертій сукні, що вигідно підкреслила всі її принади. Однак шанувальники звернули увагу не на її згиби, а на те, що в неї з головою.

"Кращий смурф в світі 🔥"

"Мальвіна 😍 "

"Подобається! Але ти тепер втратила свою родзинку! Все-таки чорний твій найкращий колір. Тим більше ми тільки до сивого блонду звикли. Але все одно ти дуууже красива!🔥"

Нагадаємо, MARUV розповіла про інтимні конфузи під час концерту

Також Politeka повідомляла, що MARUV опинилася в натовпі напівроздягнених красунь