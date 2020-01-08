Відомий російський виконавець Микола Басков показав свіже фото, яким вразив шанувальників

Як передає Politeka.net, знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися – проскрольте вниз)

«Десь в океані.......))», - підписав своє селфі артист. Океану на ньому, правда не видно, але ось що впадає в очі, так це те, що співак виглядає значно стрункіше ніж зазвичай.

Зазначимо, багатьом вид Баскова дуже сподобався.

«Який же ти гарний на фото, загаревший , схудлий в загальному один захват у мене від погляду на тебе, золотий мій Колючка», «Так схуд і помолодшав років на 20 молодець! Як, допоможи мені будь ласка????», «Микола як ти став стрункішим», - пишуть в коментарях.

При цьому інші відзначають, що співак виглядає дуже втомленим, і додають, що його неможливо дізнатися на знімку.

«Це взагалі він?», «Що - то вигляд у Вас втомлений, потрібно відпочити», - пишуть в мережі.

Раніше повідомлялося, що Микола Басков має намір викупити квартиру загруз у боргах Філіпа Кіркорова.

Натуральний блондин хотів через підставних осіб придбати нерухомість короля російської естради.

Як відомо, Таганський районний суд Москви ухвалив виставити квартиру Філіпа Кіркорова на торги за позовом латвійського банку ABLV Bank, якому співак заборгував 779 тисяч євро.

Під час зйомок новорічного концерту "Пісня року" журналісти помітили, що Басков говорив по телефону про купівлю квартири.

"Знайди яку-небудь фірму, щоб мої вуха не стирчали. Нехай вони зіб'ють ціну і викуплять його халупу. Зроблю ремонтик і запрошу Пилипко на новосілля в його ж колишню квартиру. Цей лох голос від злості втратить", – наводять ЗМІ слова Баскова.

Нагадаємо, Басков випустив свого "тигра" з штанів прямо на сцені.

Як повідомляла Politeka, Басков з пікантною стрижкою і жіночою білизною ошелешив росіян: співак видав свої брудні секрети.

Також Politeka писала, що посинілий Басков в "золоті" приголомшив зовнішнім виглядом: "Тобі треба тільки потерти мою...".