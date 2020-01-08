Известный российский исполнитель Николай Басков показал свежее фото, которым поразил поклонников

Как передает Politeka.net, снимок он опубликовал на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Где -то в океане.......))», - подписал свое селфи артист. Океана на нем, правда не видно, но вот что бросается в глаза, так это то, что певец выглядит значительно стройнее обычного.

Отметим, многим вид Баскова очень понравился.

«Какой же ты красивый на фото, загаревший , похудевший в общем один восторг у меня от взгляда на тебя, золотой мой Колюшка», «Так похудел и помолодел лет на 20 молодец! Как, мне помоги пожалуйста????», «Николай как ты постройнел», - пишут в комментариях.

При этом другие отмечают, что певец выглядит сильно уставшим, и добавляют, что его невозможно узнать на снимке.

«Это вообще он?», «Что - то вид у Вас уставший, нужно отдохнуть», - пишут в сети.

Ранее сообщалось, что Николай Басков намерен выкупить квартиру погрязшего в долгах Филиппа Киркорова.

Натуральный блондин хотел через подставных лиц приобрести недвижимость короля российской эстрады.

Как известно, Таганский районный суд Москвы постановил выставить квартиру Филиппа Киркорова на торги по иску латвийского банка ABLV Bank, которому певец задолжал 779 тысяч евро.

Во время съемок новогоднего концерта "Песня года" журналисты заметили, что Басков говорил по телефону о покупке квартиры.

"Найди какую-нибудь фирму, чтобы уши мои не торчали. Пусть они собьют цену и выкупят его халупу. Сделаю ремонтик и приглашу Филиппка на новоселье в его же бывшую квартиру. Этот лох голос от злости потеряет", – приводят СМИ слова Баскова.

Напомним, Басков выпустил своего "тигренка" из штанов прямо на сцене.

Как сообщала Politeka, Басков с пикантной стрижкой и женским бельем ошарашил россиян: певец выдал свои грязные секреты.

Также Politeka писала, что посиневший Басков в "золоте" огорошил внешним видом: "Тебе надо только потереть мою...".