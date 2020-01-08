Акторка показала не тільки себе, але і свого чоловіка роздягненим

Єлизавета Боярська показалася в купальнику

Відверті фото - рідкість у мікро-блозі артистки, але цього разу вона вирішила трохи відкрити завісу "таємниці" у своє особисте життя. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської актриси.

Так дочка Михайла Боярського позувала, ймовірно, на пляжі, зі своїм чоловіком, також актором Максимом Матвєєвим. Актриса з'явилася на фото в купальнику, але її фігуру при цьому шанувальникам розглянути не вдалося - на знімку зіркова пара показала свої обличчя, і лише Максим - засвітив "трохи більше".

Єлизавета на фото красується без макіяжу - "голубки" на посміхаються на камеру, чоловік артистки пов'язав на голову хустку.



Шанувальники сім'ї обсипали її компліментами - пишуть, що Єлизавета Боярська однакова прекрасна, як з макіяжем, так і без нього.

Раніше Дочка легендарного актора Михайла Боярського Єлизавета, яка і сама вже стала досить популярною актрисою, поділилася шикарним фото в красивому вечірньому платті з відкритими плечима і великим розрізом на нозі. Єлизавета розташувалася на сходах і позувала стоячи для фото.

Нагадаємо також, актриса була у сукні з відкритими плечима на тлі світанку. Зірка вирішила показати свою зовнішність без макіяжу і фотошопу і, на перший погляд, дуже постаріла.

"Океан, сонце, чоловік, діти. Новий рік. Не вірю я, звичайно, у всі ці «як рік зустрінеш, так і проведеш», але якщо хоча б трохи буде схоже, буде круто!", - вона підписала знімок.

Нагадаємо, внучка Боярського вразила розкішним життям.

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