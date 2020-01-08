Актриса показала не только себя, но и своего мужа раздетым

Елизавета Боярская показалась в купальнике

Откровенные фото - редкость в микро-блоге артистки, но на этот раз он решила немного приоткрыть занавес "тайны" в свою личную жизнь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской актрисы.

Так дочь Михаила Боярского позировала, вероятно, на пляже, со с воим супругом, также актером Максимом Матвеевым. Актриса предстала на фото в купальнике, но ее фигуру при этом поклонникам рассмотреть не удалось - на снимке звездная пара показала свои лица, и только Максим - засветил "чуть больше".

Елизавета на фото красуется без макияжа - "голубки" на камеру улыбаются, супруг артистки повязал на голову платок.



Поклонники семьи осыпали ее комплиментами - пишут, что Елизавета Боярская одинакова прекрасна, как с макияжем, так и без него.

Ранее Дочь легендарного актера Михаила Боярского Елизавета, которая и сама уже стала довольно популярной актрисой, поделилась шикарным фото в красивом вечернем платье с открытыми плечами и большим разрезом на ноге. Елизавета расположилась на ступеньках и позировала стоя для фото.

Напомним также, актриса предстала в платье с открытыми плечами на фоне рассвета. Звезда решила показать свою внешность без макияжа и фотошопа и, на первый взгляд, очень постарела.



"Океан, солнце, муж, дети. Новый год. Не верю я, конечно, во все эти «как год встретишь, так и проведёшь», но если хотя бы немного будет похоже, будет круто!", - подписала она снимок.

Напомним, внучка Боярского поразила роскошной жизнью.

Как сообщала Politeka, Михаил Боярский поразил внешним видом.

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