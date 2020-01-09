25-річний канадський співак Джастін Бібер довго не міг зрозуміти, що з ним, але, нарешті, лікарі поставили діагноз

Виявляється, зірка страждає від хвороби Лайма (виникає внаслідок укусу кліща. Своїми проявами хвороба нагадує грип. Також можуть з'явитися висип, лихоманка, суглобові болі, болі в серці і невралгії), прередает Politeka.net з посиланням на зарубіжне видання TMZ. Примітно, що такий діагноз поставили також найкрасивішій жінці планети - американській супермоделі Беллі Хадід.

Так, Джастін розповість про своє захворювання та труднощі, пов'язані з цим у своєму документальному фільмі, який вийде 27 січня. Багато шанувальників думали, що Бібер бореться з депресією, однак тепер з'ясувалося, чому він перебував у пригніченому стані.

Джерела, які бачили документальний фільм, повідомили виданню, що в кадрах Джастін і близькі йому люди обговорюють страшні симптоми, які співак переніс в 2019 році. За словами Бібера, протягом більшої частини 2019 року його стан не діагностувався. Лікарі з усіх сил намагалися з'ясувати, що з ним не так, але не могли зрозуміти це до кінця минулого року.

За словами Бібера, захворювання вплинуло на його шкіру, роботу мозку і загальний стан здоров'я.

Тепер же, коли йому поставили діагноз, його лікують відповідними ліками, шкіра знаменитості позбавилася від моторошного акне, і Бібер готовий до виходу альбому та гастролей.

До речі у своєму мікроблозі в Instagram Джастін повідомив, що у нього багато нового заплановано на новий рік: як тільки він завершить свій тур у 2020 році, він і Хейлі займуться зміцненням своєї сім'ї.

"У той час як багато людей продовжували говорити, що Джастін Бібер виглядає як лайно, ніби на метамфетаміні і так далі, вони не змогли зрозуміти, що недавно у мене діагностували хворобу Лайма, не тільки це, але й серйозний випадок хронічного моно, який вплинув на мою шкіру, функції мозку, енергію і загальний стан здоров'я. Ці речі будуть пояснені далі в серії документальних фільмів, яку я незабаром викладу на YouTube ... ви можете дізнатися про все, з чим я боровся і ПОДОЛАТИ! Це були важкі кілька років, але отримання правильного лікування допоможе мені з цією невиліковною хворобою, і я повернуся і буду краще, ніж коли-небудь", - написав у соцмережі Бібер.

Нагадаємо, Джастін Бібер зганьбився на романтичному вечорі.

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