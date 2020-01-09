25-летний канадский певец Джастин Бибер долго не мог понять, что с ним, но, наконец, врачи поставили диагноз

Оказывается, звезда страдает от болезни Лайма (возникает в результате укуса клеща. Своими проявлениями болезнь напоминает грипп. Также могут появиться сыпь, лихорадка, суставные боли, боли в сердце и невралгии), прередает Politeka.net со ссылкой на зарубежное издание TMZ. Примечательно, что подобный диагноз поставили также самой красивой женщине на планете - американской супермодели Белле Хадид.

Так, Джастин расскажет о своем заболевании и о трудностях, связанных с этим в своем документальном фильме, который выйдет 27 января. Многие поклонники думали, что Бибер борется с депрессией, однако теперь выяснилось, почему он находился в удрученном состоянии.

Источники, которые видели документальный фильм, сообщили изданию, что в кадрах Джастин и близкие ему люди обсуждают страшные симптомы, которые певец перенес в 2019 году. По словам Бибера, в течение большей части 2019 года его состояние не диагностировалось. Врачи изо всех сил пытались выяснить, что с ним не так, но не могли понять это до конца прошлого года.

По словам Бибера, заболевание повлияло на его кожу, работу мозга и общее состояние здоровья.

Теперь же, когда ему поставили диагноз, его лечат соответствующими лекарствами, кожа знаменитости избавилась от жуткого акне, и Бибер готов к выходу альбома и гастролям.

У слову в своем микроблоге в Инстаграм Джастин сообщил, что у него много нового запланировано на новый год: как только он завершит свой тур в 2020 году, он и Хейли займутся укреплением своей семьи.

"В то время как многие люди продолжали говорить, что Джастин Бибер выглядит как дерьмо, будто на метамфетамин и так далее, они не смогли понять, что недавно у меня диагностировали болезнь Лайма, не только это, но и серьезный случай хронического моно, который повлиял на мою кожу, функции мозга, энергию и общее состояние здоровья. Эти вещи будут объяснены далее в серии документалок, которую я вскоре выложу на YouTube ... вы можете узнать все, с чем я боролся и ПРЕОДОЛЕТЬ! Это были тяжелые несколько лет, но получение правильного лечения поможет мне с этой неизлечимой болезнью, и я вернусь и буду лучше, чем когда-либо", - написал в соцсети Бибер.

Напомним, Джастин Бибер опозорился на романтическом вечере.

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