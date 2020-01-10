Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл повернулися в Англію після тривалої відпустки в Канаді

Пара прибула в Лондон в дипломатичне представництво Canada House. Для свого виходу герцогиня Сасекська вибрала елегантний наряд коричневих відтінків.

Однак справа в тому, що колишня актриса потрапила у конфуз - у неї помітили на одязі спітнілі пахви, пише teleprogramma.pro.

Непривабливі фото відразу розлетілися по мережі і стали обговорюватися. Одні люди писали, що Меган просто перенервувала і людське їй не чуже. Інші ж, навпаки, впевнені, що герцогиня повинна завжди виглядати бездоганно і мокрі пахви - це неприпустимо.

Сама Маркл дану сітацію коментувати не збирається, адже вона давно говорила, що суспільство і ЗМІ ставляться до неї упереджено.

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили новинами після прильоту з Канади.

Герцоги Сасекські оголосили про наміри вийти з королівської сім'ї.

Обидва більше не хочуть бути високопоставленими членами британської королівської сім'ї. За задумом пари, вони мають намір балансувати між Великобританією і Північною Америкою.

"Такий географічний баланс дозволить ростити нашого сина з вдячністю до королівської традиції, в якій він народився, і надасть нашій родині простір, щоб сфокусуватися на наступному розділі, включно із створенням нашої нової благодійної організації», - заявили Меган і Гаррі.

Раніше ми писали, що герцог і герцогиня Сасекські на своєму сайті і в особистому Instagram-акаунті заявили, що «після багатьох місяців роздумів і внутрішньосімейних обговорень» вирішили повністю відмовитися від привілеїв та обов'язків «старших» членів королівської сім'ї. Обидва заявили про намір стати фінансово незалежними від Корони. При цьому вони підкреслили, що продовжать «повністю підтримувати» королеву.

Раніше ми писали, що Меган і Гаррі провели час в Канаді в особняку російського мільйонера. На новорічне свято до них приїхав Санта-Клаус. Останній подарував Арчі книги, конструктор і басейн з пластмасовими м'ячиками. Громадськість вважає, що басейн антиекологічний.

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