39-річна російська співачка Анна Семенович здивувала одкровенням на Сейшелах
Як передає Politeka.net, артистка поділилася фото з відпочинку у своєму мікроблозі в Instagram. Вона позувала у кромки океану біля кам'яного валуна. Блакитне небо, тропічний ліс вдалечині і білий пісок: що ще потрібно для щастя? Виявляється, не фарбуватися і не зачісуватися. Повне розслаблення, на думку Ані. На фото вона з'явилася у сукні-туніці в чорно-золотистих тонах, сонцезахисних окулярах і з зібраним в пучок волоссям. Аня позує, піднявши одну руку вгору, ніби ховаючись від сонячних променів.
"Не фарбуюся, не причісуюсь , просто засмагаю 👍🏼 #відпочинок #кайф #море #сонце #пляж", - підписала знімки зірка.
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Коментуючі поставилися з гумором до "одичалости" Семенович. Більшість з її фоловерів пораділи за артистку. До речі, дівчина зізналася, що на Сейшелах її фотографував... якийсь чоловік.
"🔥Чекаємо етапу - не одягаюся і не інстаграмлюсь😘приємного відпочинку"
"Ну і правильно. Відмінного відпочинку👍"
"Яка краса😍👍"
"Анна, ти і так прекрасна!😘😍🌸🙂❤️💖💗🔥 Приємних тобі вражень!Барвистих щохвилинних спонукань!"
"І зуби не чистію😍🤣"
"Добре хоч людей немає на безлюдному острові, а то розлякала б не нафарбована 😂😂😂 або не нафарбована така ж красуня, як і нафарбована? 🤔🤔🤔"
Раніше ми повідомляли, Аня влаштувала пікантну фотосесію прямо на борту літака під час польоту на відпочинок. Багато хто звернув увагу більше не на пишні принади красуні, а на розкішний салон авіалайнера. Аня зізналася, що летіла бізнес-класом "Эмирейтс авіалінії". Примітно, що вже на літаку вона перестала фарбуватися і постала погляду прихильників без грама косметики на обличчі.
"Різдво в літаку по дорозі у відпустку 🙏🏼 Насолоджуюся кожною миттю , що ви хочете бачити в моїй стрічці з відпустки??? Пишіть мерщій у коментах , все покажу і розкажу 👇🏼😘 З Різдвом вас мої улюблені", - підписала знімки артистка.
Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"