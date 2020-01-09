39-річна російська співачка Анна Семенович здивувала одкровенням на Сейшелах

Як передає Politeka.net, артистка поділилася фото з відпочинку у своєму мікроблозі в Instagram. Вона позувала у кромки океану біля кам'яного валуна. Блакитне небо, тропічний ліс вдалечині і білий пісок: що ще потрібно для щастя? Виявляється, не фарбуватися і не зачісуватися. Повне розслаблення, на думку Ані. На фото вона з'явилася у сукні-туніці в чорно-золотистих тонах, сонцезахисних окулярах і з зібраним в пучок волоссям. Аня позує, піднявши одну руку вгору, ніби ховаючись від сонячних променів.

"Не фарбуюся, не причісуюсь , просто засмагаю 👍🏼 #відпочинок #кайф #море #сонце #пляж", - підписала знімки зірка.

Коментуючі поставилися з гумором до "одичалости" Семенович. Більшість з її фоловерів пораділи за артистку. До речі, дівчина зізналася, що на Сейшелах її фотографував... якийсь чоловік.

"🔥Чекаємо етапу - не одягаюся і не інстаграмлюсь😘приємного відпочинку"

"Ну і правильно. Відмінного відпочинку👍"

"Яка краса😍👍"

"Анна, ти і так прекрасна!😘😍🌸🙂❤️💖💗🔥 Приємних тобі вражень!Барвистих щохвилинних спонукань!"

"І зуби не чистію😍🤣"

"Добре хоч людей немає на безлюдному острові, а то розлякала б не нафарбована 😂😂😂 або не нафарбована така ж красуня, як і нафарбована? 🤔🤔🤔"

Раніше ми повідомляли, Аня влаштувала пікантну фотосесію прямо на борту літака під час польоту на відпочинок. Багато хто звернув увагу більше не на пишні принади красуні, а на розкішний салон авіалайнера. Аня зізналася, що летіла бізнес-класом "Эмирейтс авіалінії". Примітно, що вже на літаку вона перестала фарбуватися і постала погляду прихильників без грама косметики на обличчі.

"Різдво в літаку по дорозі у відпустку 🙏🏼 Насолоджуюся кожною миттю , що ви хочете бачити в моїй стрічці з відпустки??? Пишіть мерщій у коментах , все покажу і розкажу 👇🏼😘 З Різдвом вас мої улюблені", - підписала знімки артистка.

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"