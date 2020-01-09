Ніхто не очікував, що дійде до такого

Скандал між Аллою Пугачовою та членом експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства при Держдумі Вадимом Манукяном отримав продовження

Як відомо, сторінку Вадима Манукяна в соціальній мережі "Однокласники" ліквідували після критики Примадонни.

Прокоментувати ситуацію вирішив голова Комісії з розвитку інформаційного співтовариства, ЗМІ та масових комунікацій Громадської палати Олександр Малькевич. Він підтримав Манукяна.

"Я багато публічно виступаю і вимагаю, щоб російські "нові медіа" вводили у себе те, що називається саморегулюванням, видаляли екстремістський і протиправний контент. Мені у відповідь розповідають, що це неможливо. Точно? А ось блогеру Вадиму Манукяну соцмережа "Однокласники" на Різдво видалила сторінку без попередження і без всяких там повідомлень", – написав Малькевич в своєму телеграм-каналі.

Його висловлювання щодо ситуації виявилося дуже експресивним.

"Що порушив? Увагу. Інтрига. Та-да-да-дам! Останній пост Манукяна в "ОК" був із заголовком про те, що "Час Пугачової минуло" і був присвячений новорічним ТВ-вогникам. Це тепер заборонена тема?" – обурився Малькевич.

У свою чергу Манукян подякував колезі за підтримку. Він зазначив, що соціальні мережі повинні блокувати протиправні матеріали.

"Я вважаю, що російські соцмережі не вправі вести себе подібним чином ні у відношенні рядових користувачів соцмереж, ні тим більше щодо публічних людей. Ми вже звикли до того, що західні соцмережі ведуть себе подібним чином, але щоб російські "Однокласники" після посту про Пугачову, не кажучи ні слова, просто деактивували аккаунт... Це вже переходить всякі межі", – заявив він.

У Мережі піднялася така хвиля обурення, що блогеру були змушені повернути його сторінку. Малькевич висловив бажання почути офіційний коментар від представників "Однокласників".

"З одного боку, добре – громадська думка щось означає в нашій країні. З іншого боку, хотілося б отримати чіткі пояснення з боку російської корпорації, яка баніт російського громадського діяча. Чекаємо-с", – резюмував він.

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