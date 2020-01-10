Американська актриса з українським корінням Мілла Йовович знову завагітніла у свої 44 роки

Зірка зізналася, що набрала 22 кілограми, пише Рoliteka.net. Артистці важко пересуватися, однак, на щастя, дівчинка в утробі відмінно розвивається.

Актриса намагається багато часу проводити на прогулянках. Так, нещодавно Йовович з сім'єю помітили в Беверлі-Хіллз. Мілла вибрала для виходу смугасту футболку, джинси і взуття на полоском ходу.

Фото, зроблені папараці, відразу розлетілися по мережі. По знімках помітно, як сильно змінилася фігура знаменитості.

Мілла розповіла, що під час вагітності не дотримується дієти і не займається спортом. Виявляється, артистка боїться викидня.

На жаль, попередня вагітність закінчилася трагічно. Зірці за медичними показаннями довелося робити аборт. Це страпилося на четвертому з половиною місяці вагітності під час зйомок у Східній Європі. Зірці давалося важко відновлення в психологічному плані.

Варто відзначити, що минулі вагітності Мілла також не обмежувала себе в їжі. Тому і набирала більше 30 кг. Актриса стверджує, що набирати вагу було весело, а от скидати дуже складно.

Нагадаємо, влітку Мілла Йовович повідомила, що стане мамою втретє.

43-річна голлівудська актриса опублікувала знімок, на якому було видно круглий животик.

Актриса довго приховувала радісну новину, оскільки боялася викидня. Проте зараз їй і дитині нічого не загрожує.

За словами Йовович, вона не говорила фанатам про радісну подію, так як у неї були проблеми з попередньою вагітністю. Зате тепер вона може підтвердити: скоро на світ з'явиться ще одна дочка — вже третя в її родині з режисером Полом Андерсоном.

Раніше повідомлялося, що Мілла Йовович у 2018 році знялася в провакаційній фотосесії для Love Magazine.

Для фотосету в популярному глянці зірка приміряла чимало стильних нарядів. Зокрема, актриса показала зухвалі образи в чорному і синьому брючних костюмах.

Крім цього, струнке і жіночне тіло Мілли Йовович у зухвалих образах стилісти доповнили зібраними волоссям і ледь помітним макіяжем.

Нагадаємо, пишаюся цією зйомкою: Міла Йовович здивувала зухвалими образами нової фотосесії

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