Філіп Кіркоров порадував шанувальників публікацією особистих кадрів

Російський попо-король відпочиває на одному з найкращих курортів світу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомого співака. Так на нових опублікованих фото артист показав мальовничі місця і себе "коханого" на тлі всієї ціїєї краси.

На яскравій добірці фото артист, що тільки не робить: і катається на яхті, і в лаунжі "висне", і плаває в океані. На знімках Кірокоров виглядає свіжо, щоправда не всі знімки показують обличчя артиста - акцент на фото більше зроблений у бік природних багатств місць, де релаксує знаменитий виконавець. Також явно відчувається посил щодо активного способу життя та відпочинку не з розряду "дешевих". Втім, у знаменитостей, російських і українських зокрема, "мода" така - у сіру зиму обов'язково "рвонути" в тропіки, це, свого роду показник статусу.

Шанувальники в захваті від побаченого - у коментарях пишуть який же Філіп "високий - гігант просто, красивий, веселий" і що такі фото з самого ранку (для шанувальників в РФ в зокрема) - просто "бальзам на душу".

Раніше артист показав подорослішалих дітей і себе коханого у всій красі.

Для виходу на зимову класичну прем'єру зі своїми двійнятами поп-виконавець обрав вельми екстравагантний «прикид» - виглядав трохи занадто і не зовсім до випадку, вважають деякі його підписники.

А ось діти поп-короля російської естради порадували багатьох – пишне платтячко мерехтливого кольору на дочці і костюмчик з метеликом на синові – малюки виглядали незрівнянно.

Крім того, артист і його нащадки красувалися у великій компанії російських зірок сцени, а також показали передноворічні атмосферні кадри з місця подій.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.