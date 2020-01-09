Филипп Киркоров порадовал поклонников публикацией личных кадров
Российский попо-король отдыхает на одном из лучших курортов мира. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известного певца. Так на новых опубликованных фото артист показал живописные места и себя "любимого" на фоне красот.
На яркой подборке фото артист, что только не делает: и катается на яхте, и в лаундже "виснет", и плавает в океане. На снимках Кирокоров выглядит свежо, правда не все снимки показывают лицо артиста - акцент на фото больше сделан в сторону природных богатств мест, где релаксирует знаменитый исполнитель. Также явно ощущается посыл относительно активного образа жизни и отдыха не из разряда "дешевых". Впрочем, у знаменитостей, российских и украинских в частности, "мода" такая - в серую зиму обязательно "рвануть" в тропики - своего рода показатель статуса.
Поклонники в восторге от увиденного - в комментариях пишут какой же Филипп "высокий - гигант просто, красивый, веселый" и что такие фото с самого утра (для поклонников в РФ в частности) - просто "бальзам на душу".
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Ранее артист показал повзрослевших детей и себя любимого во всей красе.
Для выхода на зимнюю классическую премьеру со своими двойняшками поп-исполнитель выбрал весьма экстравагантный «прикид» - выглядел немного чересчур и не совсем к случаю, посчитали некоторые его подписчики.
А вот дети поп-короля российской эстрады порадовали многих – пышное платьице пудрового цвета на дочке и костюмчик с бабочкой на сыне – малыши выглядели бесподобно.
Кроме того, артист и его отпрыски красовались в большой компании российских звезд сцены, а также показали предновогодние атмосферные кадры с места событий.
Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".
Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.