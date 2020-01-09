"Дійсно, щось з головою не так"

41-річний російський шоумен Іван Ургант розбурхав мережу новим іміджем

Як передає Politeka.net, ведучий поділився у своєму мікроблозі в Instagram фото з новою зачіскою. Ургант постав із значною щетиною, яка ось-ось стане повноцінною бородою, і з наполовину поголеною головою. Перетворення зірки не могло пройти повз користувачів мережі.

"Як вам Новий образ Івана Урганта?😉", - йдеться на одній зі сторінок, де "перемивають кістки" знаменитостям.

Думка користувачів розділилися. Одні в захваті від нового Вані-брутала, інші порівняли його з фронтменом "Рамштайна", музикантом Тіллем Ліндеманном. Роман з останнім шанувальники невпинно приписують українській співачці Світлані Лободі.

"Супер брутал!!!!"

"Тілль Ліндеманн!!! 😄"

"Помолодшав років на 30 😁😁"

"Був Іван,а став Іванко д.....к🥵😂🤣"

"Радикальненько👶🏻"

"дійсно, щось з головою не так"

Раніше ми повідомляли, "рослинність" на обличчі Урганта вже ставала темою для обговорення. Екс-ВІА Гра Надія Грановська-Мейхер під час ефіру шоу "Вечірній Ургант" збентежила його ведучого.

Під час бесіди Надя зробила Івану комплімент, вірніше, його вусам.

«А вуса твої, до речі, сексі», - сказала Мейхер-Грановська.

Ургант помітно зніяковів, але гостю це не зупинило, вона навіть спробувала доторкнутися до його обличчі. Той ухилився зі словами "так, в основному, чоловіки роблять".

Раніше ми повідомляли, що Анна, колишня коханка Тілля Ліндеманна російського походження, розповіла, як у співака "поїхав дах" після знайомства з Лободою. Екс-коханка зізналася, що між Тіллем і Світланою відразу спалахнула іскра. Примітно, що дівчина звикла до зрад бойфренда, і не стала ревнувати, вони просто розійшлися.

"Після того, як він побачив Лободу, здалося, що зійшов з розуму. Мені було очевидно, що між ними іскра, як і всім оточуючим, - поділилася Анна. - Але гасити її я вже і не збиралася. Не хочу уподібнюватися нашим знаменитостям і писати, що "Лобода забрала у мене коханого" чи щось таке. Мені це зовсім не потрібно. Просто до того моменту я, чесно кажучи, втомилася від такого способу життя. Так все само собою і закінчилося".

Нагадаємо, Лобода засвітилася в компанії східного красеня, близькість зашкалює: "Як же Тілль"

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