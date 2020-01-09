41-летний российский шоумен Иван Ургант взбудоражил сеть новым имиджем
Как передает Politeka.net, ведущий поделился в своем микроблоге в Инстаграм фото с новой прической. Ургант предстал с внушительной щетиной, которая вот-вот станет полноценной бородой, и с наполовину выбритой головой. Преображение звезды не могло пройти мимо пользователей сети.
"Как вам Новый образ Ивана Урганта?😉", - говорится на одной из страничек, где "перемывают кости" знаменитостям.
Мнение пользователей разделилось. Одни в восторге от нового Вани-брутала, другие сравнили его с фронтменом "Рамштайна", музыкантом Тиллем Линдеманном. Роман с последним поклонники неустанно приписывают украинской певице Светлане Лободе.
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"Супер брутал!!!!"
"Тилль Линдеманн!!! 😄"
"Помолодел лет на 30 😁😁"
"Был Иван,а стал Иванушка д.....к🥵😂🤣"
"Радикальненько👶🏻"
"действительно, что-то с головой не так"
Ранее мы сообщали, "поросль" на лице Урганта уже становилась темой для обсуждения. Экс-ВИА Гра Надежда Грановская-Мейхер во время эфира шоу "Вечерний Ургант" смутила его ведущего.
Во время беседы Надя сделала Ивану комплимент, вернее, его усам.
«А усы твои, кстати, секси», — сказала Мейхер-Грановская.
Ургант заметно смутился, но гостью это не остановило, она даже попробовала потрогать растительность на его лице. Тот увернулся со словами "так, в основном, мужчины делают".
Ранее мы сообщали, что Анна, бывшая любовница Тилля Линдеманна русского происхождения, рассказала, как у певца "поехала крыша" после знакомства с Лободой. Экс-любовница призналась, что между Тиллем и Светланой сразу вспыхнула искра. Примечательно, что девушка привыкла к изменам бойфренда, и не стала ревновать, они просто расстались.
"После того, как он увидел Лободу, показалось, что сошел с ума. Мне было очевидно, что между ними искра, как и всем окружающим, - поделилась Анна. - Но тушить ее я уже и не собиралась. Не хочу уподобляться нашим знаменитостям и сочинять, что "Лобода увела у меня любимого" или что-то такое. Мне это совсем не надо. Просто к тому моменту я, честно говоря, устала от такого образа жизни. Так все само собой и закончилось".
Напомним, Лобода засветилась в компании восточного красавчика, близость зашкаливает: "Как же Тилль"
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