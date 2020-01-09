"Действительно, что-то с головой не так"

41-летний российский шоумен Иван Ургант взбудоражил сеть новым имиджем

Как передает Politeka.net, ведущий поделился в своем микроблоге в Инстаграм фото с новой прической. Ургант предстал с внушительной щетиной, которая вот-вот станет полноценной бородой, и с наполовину выбритой головой. Преображение звезды не могло пройти мимо пользователей сети.

"Как вам Новый образ Ивана Урганта?😉", - говорится на одной из страничек, где "перемывают кости" знаменитостям.

Мнение пользователей разделилось. Одни в восторге от нового Вани-брутала, другие сравнили его с фронтменом "Рамштайна", музыкантом Тиллем Линдеманном. Роман с последним поклонники неустанно приписывают украинской певице Светлане Лободе.

"Супер брутал!!!!"

"Тилль Линдеманн!!! 😄"

"Помолодел лет на 30 😁😁"

"Был Иван,а стал Иванушка д.....к🥵😂🤣"

"Радикальненько👶🏻"

"действительно, что-то с головой не так"

Ранее мы сообщали, "поросль" на лице Урганта уже становилась темой для обсуждения. Экс-ВИА Гра Надежда Грановская-Мейхер во время эфира шоу "Вечерний Ургант" смутила его ведущего.

Во время беседы Надя сделала Ивану комплимент, вернее, его усам.

«А усы твои, кстати, секси», — сказала Мейхер-Грановская.

Ургант заметно смутился, но гостью это не остановило, она даже попробовала потрогать растительность на его лице. Тот увернулся со словами "так, в основном, мужчины делают".

Ранее мы сообщали, что Анна, бывшая любовница Тилля Линдеманна русского происхождения, рассказала, как у певца "поехала крыша" после знакомства с Лободой. Экс-любовница призналась, что между Тиллем и Светланой сразу вспыхнула искра. Примечательно, что девушка привыкла к изменам бойфренда, и не стала ревновать, они просто расстались.

"После того, как он увидел Лободу, показалось, что сошел с ума. Мне было очевидно, что между ними искра, как и всем окружающим, - поделилась Анна. - Но тушить ее я уже и не собиралась. Не хочу уподобляться нашим знаменитостям и сочинять, что "Лобода увела у меня любимого" или что-то такое. Мне это совсем не надо. Просто к тому моменту я, честно говоря, устала от такого образа жизни. Так все само собой и закончилось".

Напомним, Лобода засветилась в компании восточного красавчика, близость зашкаливает: "Как же Тилль"

Также Politeka писала, что Лобода подралась с Линдеманном: довел до белого каления, кадры