Известная украинская певица Светлана Лобода поделилась снимком, где она позирует с восточным красавчиком Анзаром Тетрадзе

Знаменитость на фото позирует в черном, скорее всего, платье. А максимально близко с ней сидит ее друг-дизайнер Анзар Тетрадзе, который творит под псевдонимом Бичолла. Пара настолько близко друг к другу, что Светлана прижалась к щеке своего знакомого. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Предложила Бичеле уцепится взглядо", - написала Лобода под фото.

Фанаты успели поставить почти 60 тысяч лайков и оставили множество комментариев:

"Оу.. Света и двоюродная сестра Битча", "Вот это новость", "Какие сладкие", "какие вы здесь красивые", "Это ее парень?", "Идеальность этого селфи зашкаливает", "Просто друзья???неее...ну нееее...", "Две сестры решили поужинать", "Огоого как же Тиль)".

Ранее мы сообщали, что украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях.

В этот раз артистка отправилась с ними в отпуск за границу. По этому поводу артистка уже поделилась первыми жаркими кадрами, позируя на побережье. В крошечном бикини фигура Светланы смотрелась еще более стройной. Отметим, пост в Инстаграм с фото Лободы буквально завалили комментариями.

Сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях.

В этот раз в разделе Инстаграм звезда решила показать лучшие кадры со своего выступления. Так, певица разместила небольшое видео, на котором показала новый экстраординарный образ.

Дело в том, что Светлана показала, как в обнаженном виде села верхом на единорога.

Напомним, Лобода впервые за долгое время показала свою семью

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