Донька відомого українського політика Михайла Добкіна Алла закрутила масштабну вечірку разом зі своїм батьком - у числі запрошених та виступаючих була Даша Астаф'єва

Алла цього разу позувала біля підніжжя сцени, присівши і скрутивши губки "бантиком ". Для вечора Добкіна обрала вечірню сукню з великим декольте і екстремальним розрізом. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram доньки одіозного політика.

Даша Астафьва красувалась на сцені в ще більш екстремальному вбранні і в оточенні напівоголених дам з підтанцьовки. На кадраз з сторыз Добкіної видно, що Астаф'єва співає, на ній блискучий у всіх сенсах слова корсет, вона в панчохах або колготах, чи варто говорити про значне декольте, взуття на підборах, провокаційні пози, яскравий макіяж - все це було присутнє на і під час виступу популярної української виконавиці.

Алла ж Михайлівна всіляко хотіла підіграти привабливій зірці і кривлялась на камеру.

Раніше ми повідомляли, що на своїй сторінці в Instagram колишній парламентарій Добкін опублікував фотографії ордена «Перемога», знятого з Монументу слави у Львові, який він викупив на пункті прийому металобрухту.

На знімках також відображено момент демонтажу ордена.

За словами господаря сторінки, орден важить понад 700 кілограмів. Він був знайдений на одній зі львівських фірм.

«Ним торгували, як ломом кольорового металу. Ми викупили його у вандалів. Майже за півмільйона гривень. Тепер він у Харкові і чекає того часу, коли ми повернемо його на колишнє місце. Разом з адекватними львів'янами повернемо. Але, думаю, це буде не скоро», – написав Добкін, додавши, що «з пам'ятками воюють не тільки з ідеологічних мотивів, це ще у патріотів і непоганий бізнес».

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