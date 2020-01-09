Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, покрасувалася роздягненою на балконі

Пікантні кадри порадували шанувальників зірки мережі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

Так на нових опублікованих фото, дівчина позує на балконі в корсетному варіанті білизни, а також спортивному костюмі. Своюї пишную груди модель випятила прямо в камеру - мереживний верх її білизни вигідно підкреслив видатні округлості української знаменитості.

Олена Омовчи практично кожен день радує шанувальників "голими" етюдами - її фото завжди носять дещо особистий характер, але шанувальники зірки цьому і раді - де ще "поглазєєш на таку красу", пишуть вони.

Раніше, українка, яку через любов до пластики і бажання підрихтувати свої природні жіночі розміри під мега-популярні пишні форми вірменки-американки, називають місцевою Кім Кардашьян. Перед Новим роком модель покрасувалася, ймовірно, на морозі голою.

Так на новому опублікованому фото артистка вся в білому - мереживному низі постільного комплекту, пухнастій шапці та рукавицях - красується на балконі. Модель повернулася спиною до фотографа, але при цьому чітко видно, що її об'ємні груди оголені і вона прикрила їх руками.

Шанувальники нахвалюють "українську Кардашьян", пишуть, що така "гаряча красуня" - межа мріянь будь-якого чоловіка. Деякі запереживали, чи не простудиться роздягнена до трусів красуня.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.

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