Дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія вирішила показати фігуру в облягаючому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Будьте хорошими», - коротко йдеться у підписі.

На опублікованому знімку Горова позує в облягаючому купальнику, виставивши напоказ ідеальне тіло. Крім нього, на тілі дівчини можна помітити ланцюжок і елегантний поясок.

Однак шанувальники Горовий виявилися безмовні – знімки дівчина викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 21-річна прийомна донька українського репера Потапа, Наташа Горова, показала як проводить час в Каліфорнії в США.

У своєму мікроблозі в Instagram дівчина виклала кілька знімків, на яких вона постала в чудовому образі. На ній расстегнутое пальто бежевого кольору довжиною до середини ікри, тонкий светр сірого кольору і довга спідниця з квітковим принтом світлих тонів вільного крою.

Наташа позує поруч зі старим телефоном, що висить на стіні. Дівчина вдає, що дзвонить комусь. Комусь з'ясувалося в підписі до кадрів.

"Хотіла подзвонити своєму коханому, але чомусь не змогла додзвонитися. А потім згадала що його немає 🥰", - поділилася дочка репера своєю бідою.

Раніше ми повідомляли, Горова поділилася фото в обнімку з тим, хто "викрав" її серце. Любов'ю Наташі виявився песик породи "мопс". Дівчина подякувала минає 2019 рік, за те, що стала щасливою мамою, натякаючи на четверолапого одного.

«Ніяких підсумків року! Тільки.. Ця лапка, яка обіймає 💛 Знаю, що чекаєш мене ❤️ Я стала найщасливішою , з тих пір як у мене з'явився мопсик З наступаючим, друзі!🥳»,- написала Наталя.

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