Дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая решила показать точеную фигуру в облегающем купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Будьте хорошими», - коротко говорится в подписи.

На опубликованном снимке Горовая позирует в облегающем купальнике, выставив напоказ идеальное тело. Помимо него, на теле девушки можно заметить цепочку и элегантный поясок.

Однако поклонники Горовой оказались безмолвны – снимки девушка выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, 21-летняя приемная дочь украинского рэпера Потапа, Наташа Горовая, показала как проводит время в Калифорнии в США.

В своем микроблоге в Инстаграм девушка выложила несколько снимков, на которых она предстала в восхитительном образе. На ней расстегнутое пальто бежевого цвета длиной до середины икры, тонкий свитер серого цвета и длинная юбка с цветочным принтом светлых тонов свободного кроя.

Наташа позирует рядом со старым телефоном, висящим на стене. Девушка делает вид, что звонит кому-то. Кому - выяснилось в подписи к кадрам.

"Хотела позвонить своему любимому, но почему-то не смогла дозвониться. А потом вспомнила что его нет 🥰", - поделилась дочь рэпера своей бедой.

Ранее мы сообщали, Горовая поделилась фото в обнимку с тем, кто "похитил" ее сердце. Любовью Наташи оказался песик породы "мопс". Девушка поблагодарила уходящий 2019 год, за то, что стала счастливой мамой, намекая на четверолапого друга.

«Никаких итогов года! Только.. Эта лапка, которая обнимает 💛 Знаю, что ждёшь меня ❤️ Я стала самой счастливой , с тех пор как у меня появился мопсик С наступающим, друзья!🥳»,- написала Наталья.

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