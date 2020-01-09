У Ілона Маска буде шоста дитина

Дівчина засновника компанії Tesla Ілона Маска, канадська співачка Граймс, опублікувала в Instagram фото інтимного характеру, на якому засвітила свій «вагітний» животик, повідомляє Politeka.net.

Зазначимо, у Ілона Маска і його колишньої дружини Джастін Вільсон п'ятеро синів — 11-річні двійнята і дев'ятирічні трійнята. Справжня дівчина поки ще не має дітей, але цим фото як би натякнула на швидкі перспективи народити для мільярдера.

Так, 31-річна знаменитість постала на футуристичному кадрі оголеною і з "прозорим" животом, в якому можна розгледіти немовляти в утробі. Багато звинуватили співачку в використанні фотошопу, однак, інші почали вітати пару зі щасливою подією.

Ніяких коментарів щодо майбутнього батьківства сам легендарний винахідник не давав, але все ж, якщо переглянути попередні фотографії зірки, то можна здогадатися, що вагітність дівчини Маска – не фейк.

Цікаво, що сам мільярдер впевнений, що розумні і освічені люди повинні заводити якомога більше дітей, адже вони будуть схожі на них самих: «Так ми не будемо трудитися на благо теократичної і неосвіченого майбутнього». Це тільки ще один аргумент до того, що вони з Граймс вирішили завести дитину.

Сини Даміан, Ксав'єр, Кай, Гріффін і Саксон багато читають і вчаться ставити креативні питання. Маск боїться їм створити тепличні умови, тому змушує їх постійно виходити із зони комфорту. Наприклад, бере в походи тощо.

Також відомо, що Ілона Маска не задовольняють сучасні школи для дітей і підлітків. Він хоче, щоб його діти вивчали не те, що нав'язується вчителями, а те, чим цікавляться самі діти. Тому, не зумівши знайти школу, яка відповідає всім його запитам, він відкрив свою власну в Південній Каліфорнії і назвав її Ad Astra (прим.ред. переклад з латини — «до зірок»). У цій школі поки вчаться всього не більше 20 чоловік, і тільки діти співробітників компанії Маска.

«Хто любить математику, хто-то мови, хтось музику. Набагато логічніше пов'язувати навчальну програму з тим, що приваблює дитину в той момент, коли він навчається, а не змушувати його проходити всі за програмою», — поділився в інтерв'ю раніше Ілон Маск.

Варто тільки уявити, скільки обов'язків і вимог навалиться на нового члена сім'ї всесвітньо відомого мільярдера.

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