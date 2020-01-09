Колишня солістка популярної групи «ВІА-Гра» Альона Вінницька розповіла про розрив з Сергієм Большим

останнім часом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Альона Вінницька розлучилася з чоловіком. Співачка дала інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Зазначимо, що Альона Вінницька та Сергій Большой були разом 26 років. Їх відносини починалися поступово, Великий довго залицявся Оленою і всіляко допомагав. Вони разом проходили злети і падіння в естрадній кар'єрі Олени, але в 2014 році гастрольний графік співачки зупинився.

«Зміни вже витали в повітрі. Я не могла знайти себе в цьому житті. Я не знала, що мені робити. Якщо я не виходжу на сцену, не виступаю, то не знаю, хто я», – розповідає Альона.

Також Альона Вінницька зізналася, що вони з Сергієм тоді розійшлися і два з половиною роки жили окремо, але не переривали спілкування.

«Під час спілкування з психотерапевтом я отримала жорсткі і навіть деколи жорстокі відповіді. Це було настільки боляче. Всі ж хочуть, щоб їх заспокоювали. Щоб ти прийшов до психолога, а він би сказав: «Все буде добре. Не хвилюйтеся». Але не буде добре! Тому що будь-яка трансформація завжди проходить через біль», – поділилася співачка.

Майже три роки Альона Вінницька приходила в себе і працювала над змінами особистості. Так, вона змогла змінитися і дати відносин другий шанс. Стало відомо, що Вінницька і Великою зараз знову разом і розходитися не збираються.

Нагадаємо, що раніше 44-річна українська співачка Альона Вінницька зробила важке зізнання про те, як складаються їхні з чоловіком стосунки. Альона Вінницька розповіла, що в даний час вони з чоловіком, продюсером Сергієм Алексєєвим (Великим) живуть окремо. За словами зірки, звісно, 25 років шлюбу просто так не викинеш, але і жити разом вони не можуть.

Вона також розповіла, що і раніше в їх родині бували періоди, коли вони розлучалися надовго: бувало навіть на два з половиною роки.

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