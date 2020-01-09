Бывшая солистка популярной группы «ВИА Гра» Алена Винницкая рассказала о расставании с Сергеем Большим

В последнее время в СМИ появилась информация о том, что Алена Винницкая рассталась с мужем. Певица дала интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Отметим, что Алена Винницкая и Сергей Большой были вместе 26 лет. Их отношения начинались постепенно, Большой долго ухаживал за Аленой и всячески помогал. Они вместе проходили взлеты и падения в эстрадной карьере Алены, но в 2014 году гастрольный график певицы остановился.

«Перемены уже витали в воздухе. Я не могла найти себя в этой жизни. Я не знала, что мне делать. Если я не выхожу на сцену, не выступаю, то не знаю, кто я», – рассказывает Алена.

Также Алена Винницкая призналась, что они с Сергеем тогда разошлись и два с половиной года жили раздельно, но не прерывали общение.

«Во время общения с психотерапевтом я получила жесткие и даже порой жестокие ответы. Это было настолько больно. Все же хотят, чтобы их успокаивали. Чтобы ты пришел к психологу, а он бы сказал: «Все будет хорошо. Не волнуйтесь». Но не будет хорошо! Потому что любая трансформация всегда проходит через боль», – поделилась певица.

Почти три года Алена Винницкая приходила в себя и работала над изменениями личности. Так, она смогла измениться и дать отношениям второй шанс. Стало известно, что Винницкая и Большой сейчас снова вместе и расходиться не собираются.

Напомним, что ранее 44-летняя украинская певица Алена Винницкая сделала тяжелое признание о том, как складываются их с мужем отношения. Алена Винницкая рассказала, что в настоящее время они с супругом, продюсером Сергеем Алексеевым (Большим) живут раздельно. По словам звезды, конечно, 25 лет брака просто так не выкинешь, но и жить вместе они не могут.

Она также рассказала, что и ранее в их семье бывали периоды, когда они надолго расставались: бывало даже на два с половиной года.

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