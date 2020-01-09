Співачка показала все, що можна!

Солістка відомої української групи KAZKA Олександра Зарицька показала красу в облягаючому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

Так, на опублікованих кадрах Зарицька позує в одному купальнику і ланцюжку, виставивши напоказ апетитні форми. На голові зірки видно фільтр з Instagram, який відповідає на рандомные питання.

Як можна помітити, Зарицька була здивована кінцевим відповіддю тесту.

Однак шанувальники зірки не змогли висловитися про форми кумира. Кадри дівчина викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська група "KAZKA" випустила кліп на пісню "Палала" і досі солістка колективу Олександра Зарицька радує шанувальників фото зі зйомок

Так, деякий час тому співачка опублікувала знімок, з'явившись в образі з кліпу - у світлому короткому платті, яке обтянуло її пишну фігуру.

На знімку Зарицька сидить на білому квадраті, а позаду неї прилаштувався актор з кліпу і нагнувся.

Хлопець був напівголим, його штани трохи спустилися в районі тазу.

При цьому Олександра сидить рівно, а її волосся, то мокрі, то укладені гелем, спустилися по спині.

"Ніхто не може любити мене. Ніхто, як ти", - написала KAZKA в пості.

Лише за 25 хвилин пост зірки зібрав понад 1000 лайків та коментарів.

"Не встиг прибрати руки)))", "Я знову чекаю вашого приїзду в Ташкент 😍😍", "Фуууууууууууу", "Не соромно?", "Що це?", "Як же це красиво🔥найулюбленіша👍 Nirvana на повторі🔥", "фото 🔥 але якийсь він дуже худий", "Фууу", - написали користувачі мережі.

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