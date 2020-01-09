Джон Коннор з «Термінатора» вразив змінами у зовнішності

Шанувальники "Термінатора" бурхливо обговорюють у соцмережах нещадність часу, віку і минулої слави. У мережу злили знімок 42-річного Едварда Ферлонга, того самого канонічного Джона Коннора, який у 1991 році грав роль 14-річного сина Сари Коннор і майбутнього лідера світового опору у війні між людством і машинами в "Термінаторі". Фільм став дуже популярним в той час.

Так, на фото чоловік, судячи з усього, відзначає Новий рік у барі в штаті Флорида з Роном Джеремі. Джон Коннор, якого у 1991 році грав Едвард Ферлонг, виглядає вже давно не як надія людства. Більш того, в мережі прийшли до висновку, що життя виявилася до нього куди більш жорстокішим, ніж злий робот T-1000 у виконанні Роберта Патріка.

Зазначимо, що Ферлонг також зіграв одну з центральних ролей у фільмі "Американська історія Х», коли йому було близько 20 років.

У коментарях користувачі соцмережі Твіттер, де опублікували фото, не втрималися від іронічних коментарів:

"Чому машини з майбутнього не знали, що чувака потрібно вбивати не зброєю, а піцою?", "Ох, життя бляшанка. Джон і немає тепер Джона", "Повірити не можу, що це Ферлонг".

Зробив фото за попередньою інформацією один з відвідувачів бару, який здогадався, що це міг бути Джон Коннор з фільму «Термінатор». Сам актор навіть не підозрював, що його фотографують, і чим це виллється йому в майбутньому.

Нагадаємо, що кіностудія Paramount Pictures опублікувала перший тизер-трейлер фільму «Термінатор: Темні долі», який є прямим продовженням картини «Термінатор 2: Судний день» 1991 року. Незважаючи на розрив майже в тридцять років, до своїх ролей повернулися ключові актори: Арнольд Шварценеггер (T-800) і Лінда Хемілтон (Сара Коннор). Події всіх інших частин, починаючи з третьої, будуть проігноровані, а сама картина запустить нову трилогію.

Нагадаємо, Джеймс Кемерон розкрив деталі нового «Термінатора».

Як повідомляла Politeka, в мережу потрапило відео зі зйомок нової частини Термінатора.

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