Джон Коннор из «Терминатора» поразил изменениями во внешности

Поклонники "Терминатора" бурно обсуждают в соцсетях беспощадность времени, возраста и ушедшей славы. В сеть слили снимок 42-летнего Эдварда Ферлонга, того самого каноничного Джона Коннора, который в 1991 году играл роль 14-летнего сына Сары Коннор и будущего лидера всемирного сопротивления в войне между человечеством и машинами в "Терминаторе". Фильм стал очень популярным в то время.

Так, на фото мужчина, судя по всему, отмечает Новый год в баре в штате Флорида с Роном Джереми. Джон Коннор, которого в 1991 году играл Эдвард Фёрлонг, выглядит уже давно не как надежда человечества. Более того, в сети пришли к выводу, что жизнь оказалась к нему куда более жестокой, чем злобный робот T-1000 в исполнении Роберта Патрика.

Отметим, что Ферлонг также сыграл одну из центральных ролей в фильме "Американская история Х», когда ему было около 20 лет.

В комментариях пользователи соцсети Твиттер, где опубликовали фото, не сдержались от ироничных комментариев:

"Почему машины из будущего не знали, что чувака нужно убивать не оружием, а пиццей?", "Ох, жизнь жестянка. Был Джон и нет теперь Джона", "Поверить не могу, что это Ферлонг".

Сделал фото по предварительной информации один из посетителей бара, который догадался, что это мог быть Джон Коннор из фильма «Терминатор». Сам актер даже не подозревал, что его фотографируют, и чем это ему выльется в будущем.

Напомним, что киностудия Paramount Pictures опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», который является прямым продолжением картины «Терминатор 2: Судный день» 1991 года. Несмотря на разрыв почти в тридцать лет, к своим ролям вернулись ключевые актеры: Арнольд Шварценеггер (T-800) и Линда Хэмилтон (Сара Коннор). События всех остальных частей, начиная с третьей, будут проигнорированы, а сама картина запустит новую трилогию.

Напомним, Джеймс Кэмерон раскрыл детали нового «Терминатора».

Как сообщала Politeka, в сеть попало видео со съемок новой части Терминатора.

Также Politeka писала, что ушел из жизни создатель «Терминатора» и «Рэмбо».