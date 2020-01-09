Співачка забула про сором і показала все!

Відома українська співачка Гайтана вирішила показати ідеальні форми у спортивному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, опублікованому знімку Гайтана позує із зав'язаною на голові хусткою. Співачка розкрила кофту і засвітила соковиті форми в коротенькому топі. Також можна помітити ідеальні ноги зірки.

Уточнимо, що в руках Гайтана тримає iPhone 11 Pro. Сама фотографія зроблена з фіолетовим фільтром. Шанувальники зірки залишилися безмовні – кадрами зірка поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Гайтана показала кадри з нового кліпу на пісню "Сніг"

На кадрах Гайтана крутиться біля вікон в шикарному комбінезоні з великим розрізом і відкритою спиною. В цей раз у співачки пишна зачіска.

"На наступному тижні чекаємо на нове відео "Сніг", - написала Гайтана під відео.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під роликом. Вони, як завжди, відзначили красу знаменитості. Відео встигло набрати більше двох тисяч переглядів.

Раніше ми повідомляли, що Гайтана засвітила зайве в глибокому декольте, гарячі кадри облетіли мережу.

Так, співачку можна помітити в довгому платті, яке елегантно оголює її пишні форми. При цьому зірка гуляє на тлі білих ялинок, які роздивляються люди. На тлі звучить одна з її пісень.

Уточнимо, що оскільки кадри Гайтана розмістила в Stories, українці були позбавлені можливості коментувати що відбувається.

Нагадаємо, Гайтана без білизни засвітила свої "м'ячики" у глибокому вирізі

А ще Politeka повідомляла, що соковита Гайтана засвітила зайве в глибокому розрізі

Також Politeka писала, що Гайтана приголомшила глибиною декольте і засвітила зайве на камеру