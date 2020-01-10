Зачіски російської співачки Алли Пугачової зберігають у собі таємницю

Відомо, що у примадонни багато перук, завдяки яким вона створює яскраві образи. Однак є маленький секрет використання накладного волосся.

Зокрема, на концерті примадонни "Той самий концерт" під перукою артистки можна помітити чорну пов'язку, пише сайт Дни.ру.

Як виявилося артистка носить під перукою еластичну пов'язку шириною приблизно чотири сантиметри, без якої вона не може жити.

Причин використання аксесуара зірка не розкрила, тому є кілька версій. Перша говорить - пов'язка захищає від попадання поту в очі. На сцені дуже спекотно, тому така причина вірогідна.

Друга версія більш містична. Нібито пов'язка - це захист так званого третього ока.

Художник Леонардо да Вінчі думав, що в "третьому оці" живе душа людини.

Відомо, що зірки займаються енергетичним обміном з публікою, а погляди і помисли у глядачів можуть бути поганими. Тому "око" прикривають.

Актриса Тетяна Михалкова носить чорну пов'язку і побічно підтверджує останню версію. За її словами, аксесуар є потужним оберегом.

Нагадаємо, скандал між Аллою Пугачовою та членом експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства при Держдумі Вадимом Манукяном отримав продовження.

Сторінку Вадима Манукяна в "Однокласниках" видалили після критики примадонни.

Голова Комісії з розвитку інформаційного співтовариства, ЗМІ та масових комунікацій Громадської палати Олександр Малькевич виступив проти таких дій проти свободи вираження думок.

У свою чергу Манукян подякував колезі за підтримку. Він зазначив, що соціальні мережі повинні блокувати тільки за протиправні матеріали.

Раніше ми писали, що чоловік Пугачової Максим Галкін, опублікував фото в компанії дружини.

Алла з'явилася в чорній кофті, яка трохи спустилася з її плечей і світлих брюках-кльош. Великий чорний пояс підкреслив тонку талію примадонни.

Артист Галкін вибрав чорні сорочку з квітковим принтом і джинси.

Більшість користувачів мережі звернули увагу на молодий вид 70-річної Пугачової.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.