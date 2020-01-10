Прически российской певицы Аллы Пугачевой хранят в себе тайну

Известно, что у примадонны много париков, благодаря которым она создает яркие образы. Однако есть маленький секрет использования накладных волос.

В частности, на концерте примадонны "Тот самый концерт" под париком артистки можно заметить черную повязку, пишет сайт Дни.ру.

Как оказалось артистка носит под париком эластичную повязку шириной примерно четыре сантиметра, без которой она не может жить.

Причин использования аксессуара звезда не раскрыла, поэтому есть несколько версий. Первая гласит - повязка защищает от попадания пота в глаза. На сцене очень жарко, поэтому такая причина вероятна.

Вторая версия более мистическая. Якобы повязка - это защита так называемого третьего глаза.

Художник Леонардо да Винчи думал, что в "третьем глазе" обитает душа человека.

Известно, что звезды занимаются энергетическим обменом с публикой, а взгляды и помыслы у зрителей могут быть плохими. Поэтому "глаз" прикрывают.

Актриса Татьяна Михалкова носит черную повязку и косвенно подтверждает последнюю версию. По ее словам, аксессуар является мощным оберегом.

Напомним, скандал между Аллой Пугачевой и членом экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадимом Манукяном получил продолжение.

Страницу Вадима Манукяна в "Одноклассниках" удалили после критики примадонны.

Председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Александр Малькевич выступил против таких действий против свободы выражения мнений.

В свою очередь Манукян поблагодарил коллегу за поддержку. Он отметил, что социальные сети должны блокировать только за противоправные материалы.

Ранее мы писали, что муж Пугачевой, Максим Галкин, опубликовал фото в компании жены.

Алла предстала в черной кофте, которая немного спустилась с ее плеч и светлых брюках-клеш. Большой черный пояс подчеркнул тонкую талию примадонны.

Артист Галкин выбрал черные рубашку с цветочным принтом и джинсы.

Большенство пользователей сети обратили внимание на молодой вид 70-летней Пугачевой.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.