Популярна співачка Віра Брежнєва стривожила своїх шанувальників дивною заявою

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, співачка насторожила шанувальників публікацією в своєму Instagram, яка була присвячена відносинам.

"Вже пізно повертатися назад, щоб все правильно почати. Але ще не пізно рухатися вперед, щоб правильно закінчити...", – йдеться у публікації Віри Брежнєвої.

Деякі фанати припустили, що цим постом Віра Брежнєва натякає на розлучення зі зоряним продюсером Костянтином Меладзе.

Були і такі шанувальники, які в коментарях закликали Віру Брежнєву шукати собі іншого гідного чоловіка, з яким вона буде рухатися вперед.

"Звичайно, ви успішна людина, і це твердження не відноситься до вас", "Шукайте іншого чоловіка, щоб не доводилося сумувати..", "Ну все, зараз нова порція сенсацій у всіх ЗМІ. Тільки позачергові розлучення пережили. Знову те саме. Скільки можна?!", "Хочеться повернутися назад, щоб виправити, ті речі, які були зроблені. Йти вперед це інше..", "Як-то сумно прозвучало", "Красиво сказано. Іноді, сказані вчасно слова можуть змінити дії людини", - підтримали фанати Віру Брежнєву в коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали про те, що відома співачка Віра Брежнєва зважилася на пластичну операцію заради порятунку шлюбу з Костянтином Меладзе.

Не виключено, що у співачки залишився останній шанс повернути зіркового чоловіка в сім'ю, тому вона спробує відбити його у коханки з допомогою пластичної операції.

Молодій Еріці Герцег набагато більше шансів зайняти «гуляще» серце продюсера і у Брежнєвої немає іншого виходу, як лягати під ніж хірурга.

Очевидно, що в цій ситуації, щоб перемогти в змаганнях, потрібно зіграти в першу чергу на зовнішності, оскільки остаточний вибір буде робити продюсер Костянтин Меладзе.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.