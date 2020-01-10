Зірка російського шоу-бізнесу Філіп Кіркоров ошелешив шанувальників зовнішнім виглядом

Про це пише Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як відомо, 9 січня був останній день новорічних канікул в Росії, і вже сьогодні, 10 січня, прості росіяни вийшли на роботу.

На честь цього популярний телеведучий Іван Ургант у своєму шоу вирішив показати «офіційне обличчя закінчення канікул».

І для "офіційного обличчя" телеведучий вирішив вибрати зірку російського шоу-бізнесу Філіпа Кіркорова, показавши в ефірі не найвдалішу фотографію співака.

На знімку Філіп Кіркоров постав у кумедній шапці у вигляді павука, заплутавшись у власному павутинні. Вираз обличчя у символу першого робочого дня — відповідне, сумне і опухле.

«Це відьма трудобудня», — посміявся Іван Ургант над безглуздою фотографією Філіпа Кіркорова, виставивши її на посміховище серед мільйонів росіян.

Раніше ми розповідали про те, що король шоу-бізнесу Філіп Кіркоров здивував своїм зовнішнім виглядом. Як відомо, зараз співак відпочиває на одному з найкращих курортів світу. Так на нових опублікованих фото артист показав мальовничі місця і себе "коханого" на тлі красот.

На яскравій добірці фото артист, що тільки не робить: і катається на яхті, і в лаунжі "висне", і плаває в океані. На знімках Кірокоров виглядає свіжо, правда не всі знімки показують обличчя артиста - акцент на фото більше зроблений у бік природних багатств місць, де релаксує знаменитий виконавець. Також явно відчувається посил щодо активного способу життя та відпочинку не з розряду "дешевих"

Шанувальники в захваті від побаченого - у коментарях пишуть який же Філіп "високий - гігант просто, красивий, веселий" і що такі фото з самого ранку (для шанувальників в РФ зокрема) - просто бальзам на душу".

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.