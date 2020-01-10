49-річний бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, відомий як Тарзан, показав, чим полонив свою дружину співачку Наталю Корольову

Як передає Politeka.net, красень поділився новим відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому він постав в несподіваному образі (щоб подивитися, доскрольте вниз). Тарзан вбрався в костюм індіанця, що складається з клаптика темної тканини на "причинному" місці, високих чобіт, амулета на шиї і головного убору з великих пір'їв. А в руках Глушко тримав індіанський бубен, в який постійно стукав. Крім того, він видавав співи, ніби проводить обряд, присідав і знову вставав в повний зріст - загалом влаштував своїм фанатам міні-спектакль.

До речі, незважаючи на вік Тарзану є, що показати: накачане тіло і харизма роблять свою справу. За кілька годин пост красеня лайкнули більше трьох тисяч людей.

"Проводжу обряд вигнання тарганів.Дорого.😀 #тарзан #тарзаншоу", - підписав ролик Глушко.

Коментуючі підхватили жарт артиста і попросили його терміново провести такий обряд у гуртожитку, що кишить комахами. Деякі порівняли Тарзана з російським актором Микитою Джигурдою.

"Аххаха Тарзан!!!а можна до нас в гуртожиток приїхати!😂🔥"

"Ми скинемося всією общагою"

"Все правильно один ідіот Джигурда вже постарів прийшов на зміну інший,Наталочко я тебе обожнюю,але твій чоловік тебе не вартий."

"Як вчасно. Таргани прям здолали, в голові тільки. Допоможете ????🙈"

"Їх, тарганів, голим торсом не налякати, як і дзвоном цих.... В загальному ви зрозуміли..."

"Ось це рольові ігри 🤘"

"Джигурда блін 😂"

Раніше ми повідомляли, Наташа Корольова поділилася домашнім відео, в якому вона разом із чоловіком Сергієм Глушком і їх сином Архипом. Новорічний ролик припав до душі шанувальникам. Весела непересічна сімейка "нарвалася" на сотні компліментів і побажань щасливого нового року.

"Ой як подобається вся ваша сім'я❤️"

"Така класна родина!!!!👍🏻👍🏻"

"Як син схожий на тата, копія"