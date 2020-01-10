Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала шанувальників незвичайним архівних кадром

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

Як відомо, Регіна з усією родиною відпочивала за кордоном і навіть встигла похвалитися новими досягненнями.

На фан-акаунті шанувальники також постійно демонструють фото з відпочинку артистки. Однак, на цей раз в Инстаграме з'явилися кадри зірки, зроблені ще до весілля з Владом Топаловим та народження дитини. Регіна позувала з Владом на архівному кадрі під час прогулянок і подорожей з коханим. На фото артисти мило позували, обіймалися і виглядали дуже щасливими.

Зазначимо, шанувальники досить бурхливо відреагували на сімейні кадри і написали безліч коментарів на адресу зірок.

Також зірка розповіла, що допомагає їй завжди і скрізь встигати в роботі:

«Звідки береться ця божевільна любов? Зі мною @vladtopalovofficial в мить щось сталося, щось перемкнулося раптово. Як ніби з'явився новий сенс життя. Раніше я взагалі не розуміла тих божевільних матусь, які носяться зі своїми дітьми, як дурень з писаною торбою.

Як впихнути😆 в таку життя дитини ??? АЛЕ!!!!!!!! Проаналізувавши цей рік, помітила, що ми з Майклом разом відпрацювали близько 15 різних проектів, включаючи 2 сезону #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регіна+1 та рекламні колаборація; побували вже в 7ми країнах з'їсти італійську пасту на озері Гарда, перший раз побачили Чорне море 🌊 , Перська затока і поплавали в Індійському океані... і ще багато всегоооооо.

Я розсекретила цей код Да Вінчі і зрозуміла , що з дітьми жінка встигає набагато більше, ніж без них!», – раніше розповіла Регіна.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалу рекламу.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.