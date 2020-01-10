Відомий актор Гаррі Хейнс пішов з життя у віці 27 років

Трагічну інформацію в Instagram підтвердила його мати Джейн Бедлер, яка також є актрисою, передає Politeka.net.

За її словами, трагедія з Гаррі Хейнсом сталася ще 7 січня.

"7 січня мій прекрасний син помер. Йому було 27 років, і весь світ був біля його ніг. До нещастя, він боровся з психічним розладом і залежністю", — написала Джейн Бедлер в своєму Instagram.

Проте мати актора і музиканта не назвала точну причину смерті свого зоряного сина. Пізніше буде оголошена дата офіційної церемонії прощання з актором.

Місцеві ЗМІ стверджують, що Гаррі Хейнс також страждав від наркотичної залежності.

Як відомо, Гаррі Хейнс народився в Австралії в 1992 році, але через час сім'я перееехала у Великобританію. Хлопець почав кар'єру в якості моделі і пізніше перебрався в Лос-Анджелес.

Популярність Гаррі Хейнс набув після ролей у таких популярних серіалах, як "Американська історія жахів", "ОА" і "Підлий піт". 66-річна мати популярного актора, в свою чергу, встигла знятися в серіалах "Загублений світ", "Сусіди", "Фелкон Хрест" і V.

Відзначимо, що існує таке явище, як Клуб 27 - це - об'єднана назва впливових музикантів, які померли у віці 27 років, іноді при дивно обставинах. Так, в список увійшли Джимі Хендрікс, Джим Моррісон і Дженіс Джоплін. Найголовнішою деталлю їх смерті, яка і послужила поштовхом до створення Клубу, є те, що вони померли за проміжок часу тривалістю в 10 місяців.

Раніше ми розповідали про те, що популярний американський виконавець Juice Wrld раптово помер в аеропорту Чикаго. Як відомо, трагедія сталася ще 8 грудня 2019 року. У чиказькому аеропорту йому стало погано, у репера пішла з рота кров.

На місце прибула швидка допомога, яка доставила його в лікарню. Однак врятувати музиканта не вдалося, і через деякий час Джаред Ентоні Хіггінс (справжнє ім'я репера) помер. Що стало причиною серцевого нападу, не повідомляється.

За свою кар'єру Juice Wrld випустив два мікстейп і два студійних альбоми. Його дебютний диск 2018 року «Goodbye & Good Riddance» посів четверте місце в хіт-параді США, а наступна платівка «Death Race for Love» стала лідером чарту. На премії Billboard 2019 року репер був удостоєний призу в номінації «Кращий новий артист».

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