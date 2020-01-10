Известный актер Гарри Хэйнс ушел из жизни в возрасте 27 лет

Трагическую информацию в своем личном Instagram подтвердила его мать Джейн Бэдлер, которая также является актрисой в Голливуде, передает Politeka.net.

По ее словам, трагедия с Гарри Хэйнсом произошла еще 7 января.

"7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К несчастью, он боролся с психическим расстройством и зависимостью", — написала Джейн Бэдлер в своем Instagram.

Однако мать актера и музыканта не назвала точную причину смерти своего звездного сына. Позже в социальных сетях будет объявлена дата официальной церемонии прощания с актером.

Местные СМИ утверждают, что 27-летняя звезда Голливуда Гарри Хэйнс также страдал от наркотической зависимости.

Как известно, Гарри Хэйнс родился в Австралии в 1992 году, но через время семья перееехала в Великобританию. Парень начал карьеру в качестве модели и позже перебрался в Лос-Анджелес.

Известность Гарри Хэйнс приобрел после ролей в таких популярных сериалах, как "Американская история ужасов", "ОА" и "Подлый пит". 66-летняя мать популярного актера, в свою очередь, успела сняться в сериалах "Затерянный мир", "Соседи", "Фэлкон Крест" и V.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный американский исполнитель Juice Wrld внезапно скончался в аэропорту Чикаго. Как известно, трагедия произошла еще 8 декабря 2019 года. В чикагском аэропорту ему стало плохо, у репера пошла изо рта кровь.

На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался. Что стало причиной сердечного приступа, не сообщается.

За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года «Goodbye & Good Riddance» занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка «Death Race for Love» стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации «Лучший новый артист».

Также мы рассказывали о смерти одного из главных красавчиков мирового кино. В частности, легендарный актер Кристофер Бини умер на 79 году жизни.

Журналисты вторят информацию, поступившую от детей актера, мол тот, отошел в мир иной "в любимом кресле и спокойно". По официальной информации – Бини умер в своем доме в графстве Кент.

Мировая слава к Кристоферу Бини пришла еще в 70-ых, когда актер сыграл роль в сериале «Upstairs, Downstairs» («Вверх-вниз») и «Last the Summer Wine» («Последнее летнее вино»).

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

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