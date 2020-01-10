Відомий російський музикант Юрій Абрамов пішов з життя за трагічних обставин

Про це пишуть російські ЗМІ у своїх Telegram-каналах, передає Politeka.net.

Про трагедію на своїй сторінці в соціальній мережі ВКонтакте повідомив творець і лідер колективу «140 ударів в хвилину» Сергій Конєв.

За його словами, колишній бек-вокаліст популярної групи Юрій Абрамов помер у реанімації після операції.

Пізніше журналістам у поліції повідомили, що відомий музикант Юрій Абрамов пішов у магазин, а на вулиці підсковзнувся і отримав травму.

Його нібито 9 січня доставили до реанімації з переохолодженням, але після операції він помер.

Як відомо, Юрій Абрамов був бек-вокалістом у групі «140 ударів в хвилину» з 1999 по 2002 рік, а колектив став популярним після композиції "Тополя".

Після відходу з групи Юрій Абрамов вів активне життя. Займався спортом, брав участь у рекламних кампаніях відомих брендів, виступав, у тому числі на вечірках в якості діджея MC Ura Beat.

Раніше ми також розповідали, що 27-річна зірка Голлівуду Гаррі Хейнс раптово пішов з життя. Інформацію про трагедію розповіла його матір Джейн Бедлер.

"7 січня мій прекрасний син помер. Йому було 27 років, і весь світ був біля його ніг. До нещастя, він боровся з психічним розладом і залежністю", — написала вона.

Проте мати актора і музиканта не назвала точну причину смерті свого зоряного сина. Пізніше в соціальних мережах буде оголошена дата офіційної церемонії прощання з актором.

Місцеві ЗМІ стверджують, що 27-річна зірка Голлівуду Гаррі Хейнс також страждав від наркотичної залежності.

Також нещодавно помер популярний американський реп-виконавець Juice Wrld, якому був всього 21 рік. За інформацією ЗМІ, йому раптово стало погано в аеропорту Чикаго.

На місце прибула швидка допомога, яка доставила його в лікарню. Однак врятувати музиканта не вдалося, і через деякий час Джаред Ентоні Хіггінс (справжнє ім'я репера) помер. Що стало причиною серцевого нападу, не повідомляється.

Нагадаємо, кумир молоді раптово помер, лікарі виявилися безсилі: "його пісні любили у всьому світі".

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