Анна представила себе в новому іміджі, показуючи свою фігуру в одному лише корсеті

Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників пікантним видом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна представила себе в новому іміджі, показуючи свою фігуру в одному лише корсеті і капронових колготках. При цьому головні інтимні місця артистка прикрила кофтою, яку скинула з плечей.

Волосся Ганни розпущені, а сама вона стояла на колінах біля білого фону. При цьому в підписі зірка заговорила про свого коханого.

Як нещодавно з'ясувалося, у зірки нове захоплення, причому про нього стало відомо лише після заяви зірки. Раніше вона не афішувала відносини, враховуючи той факт, що спортсмен молодше Сєдокової і до того ж був одружений.

«Доброго ранку ☀️Дивно, як мало останнім часом я говорю про стосунки. Може порозумнішала, може залякали, але пережитий мною досвід цікавий тобі? А чужі помилки залишають не такі болючі шрами.

Якщо хочеш , я можу розповісти. Тільки мені потрібно знати, що тобі цікаво у відносинах. На які питання ти шукаєш відповіді? Запитуйте в коментах⚡️ і наступний пост буде відповіддю на одне із запитань...», – написала зірка.

"Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Напевно, це є одна з формул щастя в парі - поважати і любити професії і справи один одного.

Дякую за підтримку. Нескінченне спасибі за любов", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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