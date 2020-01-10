Фігуриста українка вирішила похвалитись своїми пишними грудьми і не тільки...

Модель Олена Омович в цей раз облягла свої форми то шкірою-лак, то своєрідним латексом

цього разу зірка мережі з'явилася перед публікою у відвертому вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram вітчизняної знаменитості.

Так на новому опублікованому кадрі дівчина, яка «підігнала» своє тіло під модельні параметри, покрасувалася в топі і штанях, при цьому груди свою Олена пригорнула руками, дивлячись прямо в камеру.

Крім демонстрації себе, дама вирішила ще й поспілкуватися зі своїми передплатниками, запитавши, про що б їй таке написати, що людям цікаво.

Передплатники жваво відгукнулися на таке питання і пишуть знаменитості «місцевого розливу» про все на світі, зокрема, про її красу, сміливості не приховувати свої «проблеми»:

«Вогонь»

«Вау»

«Нічого не пишіть»

«Гарна, все супер»

У своєму мікроблозі дівчина вже зарекомендавала себе, як успішну блогерку. І наступного разу Омович полетіла відпочивати на Мальдіви й попопозувала на красивому пляжі голяка, а свої інтимні місця прикрила досить оригінально: домалювала купальник за допомогою фотошопу.

Користувачі вже встигли розкусити модель, про що вони поспішили повідомити в коментарях.

«Купальник👍,але як-то на фотошоп схожий», «Дуже видно фотошоп на купальнику», - пишуть вони.

Раніше зірка мережі Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, розпалила чоловічу, так і жіночу, мабуть, теж армії своїх шанувальників.

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