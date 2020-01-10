Фигуристая украинка решила прихвастнуть своей пышной грудью и не только…

Модель Алена Омович в этот раз обтянула свои формы то ли кожей-лак, то ли своеобразным латексом

В этот раз звезда сети предстала перед публикой в откровенном наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram отечественной знаменитости.

Так на новом опубликованном кадре девушка, которая «подогнала» свое тело под модельные параметры, покрасовалась в топе и штанах, при этом грудь свою Алена прижала руками, глядя прямо в камеру.

Кроме демонстрации себя, дама еще решила и пообщаться со своими подписчиками, спросив, о чем бы ей таком написать, что людям интересно.

Подписчики живо отозвались на такой вопрос и пишут знаменитости «местного разлива» обо всем на свете, в частности, о ее красоте, смелости не скрывать свои «проблемы»:

«Огонь»

«Вау»

«Ничего не пишите»

«Хороша, все супер»

В своем микроблоге девушка уже зарекомендавала себя, как успешную блогершу. Ранее, Омович улетела отдыхать на Мальдивы и попопозировала на красивейшем пляже голяком, а свои интимные места прикрыла довольно оригинально: дорисовала купальник при помощи фотошопа.

Пользователи уже успели раскусить модель, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

«Купальник👍,но как-то на фотошоп похож», «Очень видно фотошоп на купальнике», - пишут они.

Ранее звезда сети Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, раззадорила мужскую, да и женскую, пожалуй, тоже армии своих поклонников.

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