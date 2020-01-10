Артистка засвітила зайве під час фотосесії на пляжі

Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Зазначимо, кілька днів тому балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі. При цьому Волочкова не соромиться також хвалитися незвичайними відео звідти.

Так, цього разу Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинок, викликавши досить неоднозначну реакцію серед користувачів Instagram. Все через її провокаційного наряду.

«Лебеденок під колір купальника мого сів мені на долоню..🌺 #анастасияволочкова», – пише Волочкова під постом.

Артистка вирішила показати всю себе в досить крихітним бікіні рожевого кольору, чим і насмішила користувачів Instagram.

Зазначимо, зірка нарешті знайшла довгоочікуване жіноче щастя: в її житті з'явився чоловік, якого вона поки ретельно приховує від громадськості.

Вчора Волочкова здивувала знімком з коханим – таємничим незнайомцем, особа якого вперто ховається від оточуючих. То бойфренд балерини надто відомий, тол і Настя не хоче наврочити своє довгоочікуване щастя — так чи інакше відомостей про її кавалера мізерно мало.

«На цьому фото наші тіней я розгледіла безліч цікавих деталей, які здалися мені цікавими.😊 У цих піщаних волнушках я побачила цікавих диваків і звіряток😊 А ніжки мої, як і раніше довше, ніж у мого чоловіка😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пише Настя.

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