Гуморист Максим Галкін здивував кадрами з маленькими Лізою і Гаррі

Артист разом зі своєї зоряної дружиною Аллою Борисівною Пугачовою і дітьми вийшли в світ. Хоча, не те, щоб у світ - лише в кіно, але зчинили своїм буденним походом фурор. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російського коміка.

Так на новому опублікованому кадрі Галкін, Пугачова і їх милі малюки позують в холі кінотеатру: Алла Борисівна була у світлих штанях, куртці і з об'ємною зачіскою - крім того - співачка чимале значення відвела яскравим акцентам в образі. Варто зазначити, що червона оправа на примадонні пострадянської та російської естради виглядала просто приголомшливо.

Діти були у верхньому одязі і на фото посміхалися, як і їх тато - Максим спрямував погляд, найімовірніше, на фотографа, тим часом Алла Пугачова "спостерігала" за молодим чоловіком.

Раніше ми повідомляли, Галкін ошелешив фанатів постільним відео. Як виявилося, артист брав участь у зйомках ролика, який рекламує матраци. До речі, все дійство відбувалося в їх з Примадонною особняку.

"Від душі посміятися досхочу виспатись - ось два найкращі ліки від будь-якої недуги. З першим у мене все в порядку, а з другим допомогли", - написав Галкін.

Користувачі поспішили залишити свої коментарі:

"Краще така реклама, ніж відстійного шкідливого котячого корму 🤣🤣"

"А реклама презервативів в 100 разів дорожче коштує !) Шутю )"

Нагадаємо, у Ротару перервали мовчання і видали всю правду про Пугачову.

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