Старша дочка знаменитої Алли Пугачової Крістіна Орбакайте показала свою молодшу доньку

На нових опублікованих кадрах співачка виглядає стримано, правда, одяг трохи мрачнуватий. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Головне, що на відео заслужена артистка РФ засвітила свою доньку Клавдію. Дівчинка була поруч зі своєю знаменитою мамою в гримерці. Дівчата "наводили красу" біля дзеркала, в тому числі - наносила на обличчя макіяж. Христина навіть трохи суворо сказала дочці на цей рахунок, мовляв, "Не зловживай!".

Багато в підписі Орбакайте до ролику побачили короткий уривок з пісні легендарної Алли Пугачової, яка, в свою чергу, колись присвятила її Христині "Доченькая моя".

Тепер уже біля 48-річної Кристіни красується її дорослішаюча донечка, яка, до речі сказати, на свою матір не так то і зовні схожа - більше на батька, 41-річного бізнесмена Михайла Земцова.

Ранее Крістіна Орбакайте обрала для святкових зборів в колі рідних і друзів просту на вигляд білу футболку, щільний сонцезахист і, схоже, штани. Наряд досить скромний, а от поведінку артистки - скромною не назвеш.

Так на новому опублікованому відео, співачка "підриває" пляшку з-під шампанського, а після, живенько - точно пілоти Формули-1 при перемозі - розтрушує вміст ігристого на всіх навколо і при цьому, вона трохи забруднилася сама.

Шанувальники відзначають, що Христина чудово виглядає, навіть дещо покращала і помолодшала, і все більше стає схожа на свою зоряну матір.

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