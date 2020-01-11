Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, пише Politeka.net.

Зазначимо, кілька днів тому балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі. При цьому Волочкова не соромиться також хвалитися незвичайними відео звідти.

У зв'язку з тим, що артистка виклала в Instagram цілу серію відвертих кадрів в крихітному бікіні, та ще й засвітила зайве, користувачі мережі написали безліч гнівних коментарів. Щоб виправдати себе, артистка виставила новий пост з коментарем:

«Дорогі мої, хотіла вам сказати, що все, що ви про мене думаєте, говорите, слагаете, инсинуируете, вигадуєте..-до мене насправді не відноситься.🤷‍♀️ І я йду по життю сміливо! З відкритим серцем і душею! І диву я чесно і по совісті. У кожного з нас є свої недоліки.. Але мої-нікому не роблять погано. А от багатьом я порадила б: перш ніж засуджувати інших, запитайте себе: досконалі чи ви самі?...», – Написала Анастасія, спровокувавши чергову бурхливу реакцію користувачів Instagram.

Зазначимо, зірка нарешті знайшла довгоочікуване жіноче щастя: в її житті з'явився чоловік, якого вона поки ретельно приховує від громадськості.

Вчора Волочкова здивувала знімком з коханим – таємничим незнайомцем, особа якого вперто ховається від оточуючих. То бойфренд балерини надто відомий, тол і Настя не хоче наврочити своє довгоочікуване щастя — так чи інакше відомостей про її кавалера мізерно мало.

«На цьому фото наші тіней я розгледіла безліч цікавих деталей, які здалися мені цікавими.😊 У цих піщаних волнушках я побачила цікавих диваків і звіряток😊 А ніжки мої, як і раніше довше, ніж у мого чоловіка😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пише Настя.

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