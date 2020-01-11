Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Отметим, несколько дней назад балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными видео оттуда.

В связи с тем, что артистка выложила в Инстаграм целую серию откровенных кадров в крошечном бикини, да еще и засветила лишнее, пользователи сети написали множество гневных комментариев. Чтобы оправдать себя, артистка выставила новый пост с комментарием:

«Дорогие мои, хотела вам сказать, что все, что вы обо мне думаете, говорите, слагаете, инсинуируете, выдумываете..-ко мне на самом деле не относится.🤷‍♀️ И я иду по жизни смело! С открытым сердцем и душой! И диву я честно и по совести. У каждого из нас есть свои недостатки.. Но мои-никому не делают плохо. А вот многим я посоветовала бы: прежде чем осуждать других, спросите себя: совершенны ли вы сами?...», – Написала Анастасия, спровоцировав очередную бурную реакцию пользователей Инстаграм.

Отметим, звезда наконец-то обрела долгожданное женское счастье: в ее жизни появился мужчина, которого она пока тщательно скрывает от общественности.

Вчера Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, тол и Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.

«На этом фото наши теней я разглядела множество интересных деталей, которые показались мне интересными.😊 В этих песчаных волнушках я увидела интересных чудиков и зверюшек😊 А ножки мои по-прежнему длиннее, чем у моего мужчины😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пишет Настя.

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