58-річний російський продюсер Олександр Цекало з 39-річною дружиною художницею Дариною Ервін вирушили на відпочинок у теплі краї, хоча гріє їх не тільки сонце, але й полум'яні почуття один до одного

У мережі з'явилося відео любовних утіх Цекало і його молодої дружини. Як передає Politeka.net, роликом поділилися на YouTube каналі видання "СтарХіт". На березі океану Олександр і Дарина палко обнімаються і цілуються (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Не дивлячись на те, що минув рік після весілля, між ними все ще, мабуть, триває цукерково-квітковий період. Парочка не соромиться показувати свою любов на людях і, очевидно, вони насолоджуються моментами близькості. До речі, на Різдво Дарина подарувала чоловікові збірник, в якому опубліковано їх ніжні листи один до одного.

Нагадаємо, до цього Цекало був одружений з сестрою співачки Віри Брежнєвої Вікторією Галушко. У пари є спільні діти. Не виключено, що в майбутньому продюсер знову пізнає щастя батьківства, але тепер вже з новою дружиною.

До речі, Дарина раніше була моделлю, правда, як вдалося дізнатися журналістам, вона неодноразово лягала під ніж пластичного хірурга, переробляючи свою зовнішність.

Тим не менш красуня все ж зачепила Цекало. Вперше пару побачили в італійському ресторані Москви в листопаді 2018 року. Шоумен і його супутниця не приховували своїх почуттів, сиділи в обнімку і романтично шепотілися.

Раніше ми повідомляли, користувачі мережі не перестають згадувати пару Цекало зі співачкою Лолітою Мілявською. У 90-х роках минулого століття ця зіркова парочка була улюбленицею мільйонів. Нещодавно в мережі спливло пікантне фото, на якому Лоліта з'явилася у відвертій сукні: виявилося, що під напівпрозорою тканиною на ній немає білизни, а груди прикривають вишиті квіти. Цекало, який стоїть поруч з нею, задивився на фатальну красуню. Фанати артистів вибухнули бурхливими оплесками в коментарях під цим спекотним кадром.

"Яка гарна Лоліта!Сексуальна!"

"Яке сміливе плаття🎆"

"А як ми вас любили"

Нагадаємо, Цекало кинув сестру Брежнєвої заради коханки: пластика, розкіш і весілля в США.

Як повідомляла Politeka, Цекало зважився на відчайдушний крок заради молодої дружини: сестри Віри Брежнєвої довелося...

Також Politeka писала, що з'явилися відео, як одружений на сестрі Брежнєвої Цекало цілує іншу жінку.