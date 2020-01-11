Відома українська співачка MARUV записала термінове звернення після того, як її обікрали у центрі Києва

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

«Всім привіт! Щойно у мене з машини вкрали сумку з документами, з усіма новорічними подарунками. Зі всім, так сказати, барахлом. Якщо ви були в цей час у районі Богдана Хмельницького в Києві, поруч з Макдональдсом», - зазначила вона.

Співачка також уточнила, як саме виглядала викрадена річ.

«Якщо ви були в цьому районі, і бачили, як хтось біжить з чорною сумкою «під крокодила» - напишіть мені в директ, або краще – моєму директору. Може ви бачили, куди люди побігли. Там були всі мої документи», - уточнила вона.

Як повідомлялося раніше, українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого відпочинку

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком.

На опублікованому знімку MARUV позує з яскраво-синіми волоссям і в звичайному і навіть милому вбранні, що складається лише з теплою толстовки з капюшоном білого кольору. При цьому видно, що дівчина без макіяжу і будь-яких укладок.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережу