Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Не так давно Настя разом зі своїм чоловіком – репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. З цього приводу пара представила безліч кадрів і навіть здивувала шанувальників Instagram новою підбіркою фото і відео.

На фото Каменських продемонструвала засмагле тіло, показавши відео відпочинок з Потапом. Так, зірка не тільки похвалилася плоским животом, але і спортивною фігурою після схуднення в цілому. Більш того, Каменських представила цілу нарізку з невеликих відео, зроблених з Потапом.

На початку ролика задоволена Настя прокотилася по вулицях Мексиці на велосипеді, а на наступних відпочивала в білому купальнику біля басейну.

«Mexico time🌵🏝🥰 Ось так ми проводимо свій довгоочікуваний відпустку в улюбленій Мексиці 🥰 А що б ви вибрали для відпочинку взимку? Гори, сніг і лижі/сноуборд або пляж, океан і сонце? ❄️🗻⛷🏂 або ☀️ 🏝 💦🏄🏽‍♀️?», – наголосила Каменських під роликом.

«Емоції, почуття, відчуття, турбота, ніжність, любов, інтуїція, підтримка, жіночність, вміння насолоджуватися життям - це талант кожної жінки 👩🏻‍🦱 Жіноча фізіологія, психіка, енергетика, тіло, внутрішній світ, сприйняття налаштовані саме на це 🙏🏻 Жінка від природи володіє - надзвичайною пластичністю, дивовижною сприйнятливістю, здатністю відчувати♥️

І кожна з нас повинна розвивати в собі цей талант. Талант відчувати світ і оточуючих🥰 Ми живемо у Всесвіті, яка наповнює енергією нас, а ми наповнюємо її. Адже саме від думок і дій залежить хід нашого життя і її розвиток навколо нас. Даруйте Всесвіту і кожній частинці посмішку, добро, радість, насолода, позитивну енергію😘», – написала раніше Каменських під постом, викликавши бурхливу реакцію у прихильників.

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