Голлівудська актриса Ніколь Кідман потрапила в об'єктив фотографів, коли відпочивала на пляжі зі своїм чоловіком Кітом Урбаном.

Зазвичай папараці вдається підловити голлівудських зірок в не дуже вигідному світлі. На пляж артисти виходять без макіяжу, та й недоліки фігури тут помітні краще. Але Ніколь Кідман це правило не стосується. Вона прагне виглядати ідеально скрізь.

Так, на пляжі вона з'явилася в ідеальному ретро-купальнику ніжного блакитного кольору. Акуратні рюші на ліфі візуально збільшили груди артистки, а плавки з високою посадкою зробили її стрункішою. Правда, Кідман і сама по собі виглядає карколомно у свої 52 роки. Зірка тримає себе у чудовій формі – завжди струнка і підтягнута.

Користувачі мережі залишили безліч компліментів зірці: «Молодець Ніколь, тримає себе в хорошій формі», «Ноги просто супер. Багато жінок в її віці не можуть дозволити собі вийти в купальнику». Правда, знайшлися і ті, хто розкритикував артистку: «З її нарощеним волоссям і кількістю філлерів в обличчі небезпечно заходити у воду», «Тіло, звичайно, в порядку, а з обличчем що?», "Розмір трусів вражає".

Зазвичай Ніколь Кідман не проводить багато часу на відкритому сонці. Вся справа в її світлій шкірі, схильній до сонячних опіків. Тому артистка завжди ховається під парасолькою. На її думку, саме ця звичка дозволяє їй зберігати шкіру у хорошому стані. Також Кідман завжди використовує сонцезахисні креми з високим рівнем захисту.

Звичайно, не обходиться шкіра актриси і без «чарівних» ін'єкцій. Спочатку Кідман заперечувала, що робить уколи. Але пізніше, коли приховувати очевидні речі стало неможливо, зірка зізналася, що позбавляється від зморшок за допомогою ін'єкцій.

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