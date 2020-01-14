Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями
Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку, пише Politeka.
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Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком. В цей раз щаслива Леся похвалилася новим образом.
Так, нещодавно знаменитість похвалилася в розділі Сторі чином, зробленим спеціально для зйомок шоу "Хто проти блондинок". А сьогодні артистка показала невелике відео, зроблене в програмі "Тік-Ток".
Никитюк приміряла пікантний яскраво-помаранчевий костюм, що складаються з тонкої майки і обтягуючих лосин з білими смужками з боків. Так, артистка засвітила не тільки схудлу фігуру.
Також раніше Леся запостила цілу серію фотографій зі своїх попередніх подорожей у жаркі краї.
Не стало винятком і нове фото в Instagram знаменитості. На ньому Никитюк позує на борту яхти в спокусливому білому купальнику з пікантною шнурівкою по боках. Судячи з усього, на фото ведуча по-справжньому щаслива: вона зажмурила очі, а легкий вітерець розвіває її волосся.
У своєму пості Леся поцікавилася у передплатників, де вони проводять новорічні канікули або куди хотіли б поїхати.
В коментарях до посту фанати провідною міркують про подорожі і обговорюють її фото.
Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.
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